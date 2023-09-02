Общество 02 сентября 2023, 21:01 «Ариэль уже не та». Скульптура русалки из металлолома напугала россиян Жителей Мурманской области возмутила скульптура русалки из металлолома «ВКонтакте»

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Морскую набережную Кандалакши украсили скульптурой русалки от местного автора Владимира Васильева. Для создания арт-объекта автор использовал собранный металлолом. Поэтому новый объект понравился не всем горожанам.

В администрации района сообщили, что Васильев потратил на свою работу два года. Власти рассчитывают, что скульптура русалки станет новой достопримечательностью.

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«Уверен, что несмотря на разные отзывы, найдется много желающих оставить фото русалки себе на память», — написал Ярослав Шалагин на своей странице во «ВКонтакте».

Жители уже сравнили новую скульптуру с Аленкой, ранее напугавшую жителей Нововоронежа.

«Воронежская Аленушка на отдыхе?» — написал один из комментаторов.

Другой горожанин подтвердил, что «Ариэль уже не та». Но нашлись и те, кто вступился за автора.

«Жаль, что мы не ценим, что делают другие», — написала жительница. При этом горожане не смогли прийти к одному мнению — скорпион или краб находится рядом с необычной скульптурой.

Возможно, что изваяние русалки ждет судьба памятника Аленки. После общественного резонанса его продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей. При этом изначально лот оценили только в один миллион.