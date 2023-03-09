Общество 09 марта 2023, 17:49 «Архивная декада» пройдет на Ямале с 10 по 20 марта

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«Архивная декада» откроется 10 марта в Ямало-Ненецком автономном округе в четвертый раз. Мероприятие будет посвящено Дню архивов и продлится до 20 марта, сообщило «Север-Пресс».

По данным RT, что программа декады включит в себя 80 тематических мероприятий. Для профессиональных архивистов и студентов, обучающимся по профильным программам, проведут диктанты, викторины и семинары.

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Отмечается, что «Архивная декада» пройдет во всех муниципалитетах округа.

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