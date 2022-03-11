«Архивная декада» началась на Ямале

«Архивная декада» открылась на Ямале. Она продлится до 30 марта. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Также 30 марта исполнится 30-лет со дня создания службы по делам архивов ЯНАО.

«В День архивов России приятно встретиться в уникальном месте — Государственном архиве ЯНАО, где комплектуются и очень бережно хранится документальное наследие ямальской Арктики», — рассказала первый заместитель руководителя аппарата губернатора ЯНАО Светлана Твердовская.

Она добавила, что архивы всегда будут широко использоваться документоведами, учеными, органами власти и жителями региона.