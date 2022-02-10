Архив Солженицына ушел с молотка более чем за четыре миллиона рублей

На торгах архив писателя Александра Солженицына продали более чем за четыре миллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «12-й стул».

ИА НСН уточнило, что архив включал авторские машинописи, автографы, а также машинописи первоначальных вариантов произведений Солженицына. Отмечается, что самым дорогим лотом оказалась машинопись с авторской правкой «Архипелага ГУЛАГа» с автографом. Его продали за 1,3 миллиона рублей.