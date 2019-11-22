  • Архив адмирала Колчака ушел с молотка за €3 млн

    22 ноября 2019, 04:45

    Кирилл Фролов

    В Париже на аукционе Drouot продали семейный архив адмирала Александра Колчака. За письма, фотографии и документы было выручено более трех миллионов евро, сообщила пресс-служба аукционного дома.
    Архив адмирала Колчака ушел с молотка за €3 млн

    К примеру, подписанный Николаем II наградной лист к ордену Святого Георгия обошелся новому владельцу в 211 тысяч евро. А письмо Колчака жене, написанное в 1919 году, ушло за 120 тысяч.

    Аукционный дом назвал итоги торгов «настоящим триумфом». Изначально за архив Колчака планировали выручить 30-40 тысяч евро.

    В Drouot заявили ТАСС, что торги имели большой успех.

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    «Коллекционеры с большим энтузиазмом отнеслись к распродаже этих исторических документов. В большинстве случаев лоты торговались с многократным превышением ожидавшейся цены», — сказал представитель аукционного дома.

    Всего на торги в Париже выставили 394 лота из архива адмирала. Эта коллекция хранилась в семье вдовы Колчака во Франции. После смерти внука адмирала наследники решили выставить архив на продажу.

    Александр Колчак — известный полярный исследователь, участник Русско-японской и Первой мировой войн. В 1916–1917 годах командовал Черноморским флотом. В конце 1918 года возглавил белое движение, получив титул верховного правителя России. В феврале 1920 года был расстрелян большевиками в Иркутске.