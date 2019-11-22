Архив адмирала Колчака ушел с молотка за €3 млн

К примеру, подписанный Николаем II наградной лист к ордену Святого Георгия обошелся новому владельцу в 211 тысяч евро. А письмо Колчака жене, написанное в 1919 году, ушло за 120 тысяч.

Аукционный дом назвал итоги торгов «настоящим триумфом». Изначально за архив Колчака планировали выручить 30-40 тысяч евро.

В Drouot заявили ТАСС, что торги имели большой успех.

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«Коллекционеры с большим энтузиазмом отнеслись к распродаже этих исторических документов. В большинстве случаев лоты торговались с многократным превышением ожидавшейся цены», — сказал представитель аукционного дома.

Всего на торги в Париже выставили 394 лота из архива адмирала. Эта коллекция хранилась в семье вдовы Колчака во Франции. После смерти внука адмирала наследники решили выставить архив на продажу.

Александр Колчак — известный полярный исследователь, участник Русско-японской и Первой мировой войн. В 1916–1917 годах командовал Черноморским флотом. В конце 1918 года возглавил белое движение, получив титул верховного правителя России. В феврале 1920 года был расстрелян большевиками в Иркутске.