09 июня 2023, 15:52
Архитектурный совет одобрил проекты корпусов и общежитий нижегородского ИТ-кампуса
В Нижнем Новгороде состоялось заседание Архитектурного совета, который одобрил проекты корпусов и общежитий ИТ-кампуса. Об этом сообщило ИА «Время Н».
Семь высокоэтажных зданий построят на улице Гагарина.В них будут жить студенты. В корпусах запланировано также размещение кинотеатра, коворкинга, столовых. На каждом этаже будут жить до 22 студентов. Отмечаются, что все корпусы будут связаны между собой.
Студенты
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