Общество 09 июня 2023, 15:52 Архитектурный совет одобрил проекты корпусов и общежитий нижегородского ИТ-кампуса

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В Нижнем Новгороде состоялось заседание Архитектурного совета, который одобрил проекты корпусов и общежитий ИТ-кампуса. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Семь высокоэтажных зданий построят на улице Гагарина.В них будут жить студенты. В корпусах запланировано также размещение кинотеатра, коворкинга, столовых. На каждом этаже будут жить до 22 студентов. Отмечаются, что все корпусы будут связаны между собой.

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