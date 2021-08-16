Архитектурная подсветка украсит центральные мосты Челябинска

Власти Челябинска планируют подсветить все мосты в центре города современной иллюминацией. Новый проект будет реализован уже к сентябрю. Об этом рассказало ИА Nation News со ссылкой на издание «Хорошие новости Челябинской области».

Архитектурная подсветка украсит мосты, пролегающие через реку Миасс. Также по-новому засверкает улица Кирова, Красная и Свердловский проспект. Во время праздников подсветка станет еще более торжественной.

По информации сайта Госзакупок, подрядчики установят более тысячи светильников: 429 штук пойдут на Троицкий мост, 420 появятся на мосту на Красной и 156 штук — на мосту на Свердловском проспекте.