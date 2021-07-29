Архитектурная подсветка появится на некоторых домах в Губкинском

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа на некоторых административных зданиях появится архитектурная подсветка. Об этом рассказал глава города Андрей Гаранин, сообщил «Ямал Медиа».

В первую очередь, рабочие установят подсветку на здание школы искусств имени Свиридова, на спорткомплекс «Арктика» и на школу № 5. На архитектурных сооружениях можно будет увидеть не только статический вид разных цветов, но и динамику в виде мультимедийного экрана.

Глава Губкинского рассказал о желании подсветить, по возможности, все здания в городе. В этом году запланировано много работы, ведь каждый объект будет иметь свой режим освещения.

По словам начальника управления организации строительства Евгения Ибрагимова, программу пропишут для будних дней, выходных и праздников, чтобы горожане имели возможность отдыхать от иллюминации.