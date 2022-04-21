Архитектора Адама Деги избили в центре Санкт-Петербурга

Мужчина, работающий курьером, избил бизнесмена и архитектора Адама Деги в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на набережной реки Фонтанки. Об этом написало ИА Nation News.

Пострадавший был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника через некоторое время после нападения. По данным издания, задержанный работает курьером.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен пострадал в результате аварии. Однако эти сообщения не подтвердились.