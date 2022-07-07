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    07 июля 2022, 18:21

    Архитектор Заливухин заявил, что деревянные многоэтажки безопасны

    Дарья Морозова

    Архитектор Илья Заливухин рассказал, что деревянные многоэтажные дома, которые построят в Москве, будут безопасными. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Он отметил, что речь идет о домах до семи этажей, а не о высотных зданиях.

    «Под деревянными подразумеваются сами конструкции — это клееная древесина, не просто какое-то дерево, обработана всей необходимой противопожарной обработкой», — рассказал эксперт.

    Заливухин добавил, что такие дома будут более экологичными.