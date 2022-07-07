Архитектор Заливухин заявил, что деревянные многоэтажки безопасны
Архитектор Илья Заливухин рассказал, что деревянные многоэтажные дома, которые построят в Москве, будут безопасными. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Он отметил, что речь идет о домах до семи этажей, а не о высотных зданиях.
«Под деревянными подразумеваются сами конструкции — это клееная древесина, не просто какое-то дерево, обработана всей необходимой противопожарной обработкой», — рассказал эксперт.
Заливухин добавил, что такие дома будут более экологичными.