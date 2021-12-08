Системный архитектор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Артем Волков рассказал, что микроволновая печь является одним из самых опасных бытовых приборов, передала «Вечерняя Москва».

По данным ИА Nation News, он уточнил, что часто россияне неправильно выбирают бытовые приборы. Эксперт рекомендовал чуть подробнее изучать свой выбор перед покупкой.

«Для рядового пользователя может быть полезен общедоступный инструментарий в интернете: комментарии и отзывы, сравнительные таблицы маркетплейсов и агрегаторов», — подчеркнул он.

Уточняется, что один из самых опасных приборов является микроволновка, так как от нее идет излучение. Когда она работает, следует находиться хотя бы в 30 сантиметрах от нее.

Также опасность могут представлять фен и кондиционер. Первый легко уронить в воду и получить удар током, а второй необходимо вовремя чистить, чтобы дышать чистым воздухом.

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