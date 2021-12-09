Архитектор Шикова: территорию киностудии «Ленфильм» благоустроят

Главный архитектор ландшафтного бюро «Нескучный сад» Елена Шикова рассказала о благоустройстве территории кинокомпании «Ленфильм» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Она пояснила, что там появится общественное пространство «Отрытая киностудия». Планируется открыть кинокластер, где можно будет проводить различные праздники.

«Главный элемент пространства — „Большой кинозал“ — современный уличный амфитеатр. Кроме того, пространство украсит пергола, защищающая от непогоды, и длинный стол в виде киноленты с кинопроекциями», — рассказала Шикова.