Архитектор Шикова рассказала, как будет выглядеть набережная Малой Невы у моста Бетанкура после реконструкции

Главный архитектор ландшафтного бюро «Нескучный сад» Елена Шикова рассказала, что уже началось благоустройство набережной Малой Невы около моста Бетанкура. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Она уточнила, что будущий проект обсуждался с местными жителями. Они выразили свои пожелания по благоустройству.

«Здесь появятся площадки для тихого отдыха, которые украсят беседки, стилизованные под портовые контейнеры, а также предусмотрены места для рыбалки», — рассказала Шикова.