Архитектор счел неплохой идею восстановить здание «Невской мануфактуры»

Заслуженный архитектор РФ Максим Атаянц обсудил с «Невскими новостями» идею восстановить здание «Невской мануфактуры», которое охватило сильнейшее пламя.

«Сама идея восстановить промышленное здание неплохая. Главное понимать, каким содержанием и функцией его наполнить», — указал Атаянц.

Он заметил, что для восстановления здания не нужно каких-то сверхъявственных усилий. По его словам, нужно внимательно смотреть, что пострадало в результате пожара, и в каком состоянии находятся конструкции.

«В большинстве городов, где есть такая архитектура, стараются перенаправить на современные, востребованные формы. <…> Внешний облик однозначно восстанавливать нужно, а планировку — как правило, могут быть компромиссы», — добавил собеседник издания.