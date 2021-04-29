Архитектор предложил отрезать Петербург от Балтийского моря

Санкт-Петербург необходимо отрезать от Балтийского моря, а устье Невы спрятать в тоннеле. Такое предложение поступило от заслуженного архитектора России, вице-президента Союза архитекторов Санкт-Петербурга, руководителя архбюро «Студия 17» Святослава Гайковича, сообщило ИА «Невские новости».

Он представил эскиз на конференции «Экологические тренды в развитии города и агломерации» в Доме архитектора.

Ускоряющийся подъем Мирового океана несет угрозу Петербургу. Причем речь идет не о наводнении, от которого спасет дамба, а именно о постоянном подъеме. Защитный комплекс рассчитан на борьбу с нагонной волной, которая идет со стороны Балтики. Когда синоптики предупреждают об опасности, ворота дамбы закрываются, а Маркизова лужа превращается в озеро. Когда нагон спадает, ворота открываются.

«Но когда вода в Мировом океане, а значит и в Балтийском море, поднимется существенно, то город затопит. Процесс идет постепенно, но с ускорением. И нужно понимать разницу — на часы приходит большая вода или навсегда. Если ничего не делать, то через сто лет мы можем потерять Петербург», — объяснил архитектор.

С точки зрения геологии, колебания уровня вод — обычный процесс. Например, 130 тысяч лет назад земли современных Ленинградской областей и Карелии находились под водой, Скандинавия была островом, а не полуостровом, а Балтика сливалась с Белым морем.

Гайкович предложил спасти Петербург с помощью «Невского польдера». В Голландии польдерами называют осушенные участки земли ниже уровня моря. Архитектор призвал закрыть дамбу навсегда и наглухо. Сток Невы по искусственному подземному руслу в таком случае уйдет за комплекс дамбы. Порт нужно убрать из города в Усть-Лугу. А Беломоро-Балтийский канал станет Беломоро-Волжским.

Святослав Гайкович — автор ряда знаковых городских зданий, например, бизнес-центра «Атлантик-сити», культурного центра и театра «Толстой Сквер».