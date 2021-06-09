Архитектор оценил идею с заменой Дома Советов на коммерческий комплекс в Калининграде

Профессор Международной академии архитектуры в Москве Андрей Иванов обсудил с «Политикой сегодня» предложение построить на месте Дома Советов в Калининграде комплекс зданий, в которых разместятся региональное правительство, мэрия, офисы, музей и гостиница.

«И если уж его сносить, тогда почему не восстанавливать там замок? Почему там надо строить коммерческий комплекс апартаментов на самом историческом месте этого города?» — задался вопросом собеседник издания.

По его мнению, возводить нечто высотное, среднеевропейское и стандартное — чересчур простой подход. Он назвал Калининград «совершено особым местом», а недостроенный Дом Советов — «прекрасным мемориальным памятником эпохи».