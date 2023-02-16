Общество 16 февраля 2023, 14:03 Архитектор Лагутин посоветовал не экономить при ремонте квартиры на технологических решениях Архитектор Лагутин: когда покупаем краску — покупаем качественную краску Unsplash

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Сооснователь бренда дизайнерской мебели ARCHPOLE, дизайнер, архитектор Константин Лагутин в разговоре с сайтом РИАМО рассказал, на чем не стоит экономить при ремонте квартиры или дома.

В первую очередь эксперт посоветовал покупать качественные провода и трубы.

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«Я бы, например, вышел на такую золотую середину — можно прийти в магазин и увидеть десятилитровые ведра краски за две тысячи рублей, за семь тысяч рублей и за 20 тысяч рублей. Нельзя покупать за 2 тысячи», — объяснил архитектор.

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Такая краска, по его словам, не перекроет стену, даже если ее использовать не менее 10 раз.

Он также добавил, что материалы не должны быть дешевыми, поскольку их придется обновлять довольно быстро после текущего ремонта. Лучше всего ориентироваться на средние цены.

Ранее архитектор Константин Лагутин рассказал о видах перепланировок, которые нельзя делать в квартирах.