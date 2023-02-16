Общество 16 февраля 2023, 14:01 Архитектор Лагутин посоветовал изучить портфолио специалиста, который будет заниматься дизайном дома Архитектор Лагутин: в первую очередь заказчику должно понравиться портфолио Unsplash

Читать 360tv в

Сооснователь бренда дизайнерской мебели ARCHPOLE, дизайнер, архитектор Константин Лагутин в разговоре с изданием РИАМО посоветовал россиянам, планирующим для ремонта в доме или квартире нанять специалиста, первым делом изучить его портфолио.

Если вы сможете найти в портфолио близкий вам стиль, то можно попросить дизайнера создать похожий интерьер в вашем доме, добавил архитектор.

Реклама

«Когда идем вопреки дизайнерам, начинаем его ломать — он не сделает хорошо. Он специализируется на интерьерах в стиле лофт, а вы у него требуете классику. Он будет мучиться, и никакого хорошего результата не будет», — отметил Лагутин.

Реклама

Во время своей работы профессиональные дизайнеры часто спрашивают у заказчика, где он предпочитает хранить свои вещи, как ему удобно спать. Все это он учитывает при создании интерьера.

Лагутин также добавил, что со специалистом должно быть легко и просто. Если ваше общение по каким-то причинам не клеится, или же вы имеете принципиально разное видение интерьера, то лучше обратиться к другому специалисту.