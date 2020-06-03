Архитектор главного храма ВС РФ рассказал о его создании

Смирнов обратил внимание на купола храма. Они сделаны в классической для церковной архитектуры луковичной форме и вытянуты как шлем Александра Невского. Такими же куполами украшены церковь Петра и Павла в Смоленске и Успенский собор во Владимире.

«Но впервые мы создали каркас из высоколегированной стали, собрали купола из 32 изготовленных отдельно металлических деталей, покрыли сусальным золотом и сусальным палладием», — указал архитектор.

По его словам, общий стиль храма — зеленый, суровый, но для живости по нему разбросаны золотые элементы: Божественный свет над вратами на входе, купола, золото на вратах Воскресения Христова.

«Кроме того, на стенах храма с внешней стороны у нас размещены иконы, и сам храм оказывается обрамлением для образа Богородицы», — заметил собеседник информагентства.