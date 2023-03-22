22 марта 2023, 13:17
Археологическая выставка открылась в Доме Мешкова в Перми
Археологическая выставка с уникальными экспонатами открылась в краеведческом музее в Перми. Об этом сообщило Ura.ru.
Отмечается, что на выставке представлены необычные находки, которые были обнаружены при раскопках в Перми. Одной из самых интересных находок являются шахматные фигуры XIX века, также посетители смогут ознакомиться с различными предметами быта XVIII и XX веков.
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Как сообщил RT, на выставке расскажут об археологах и особенностях их работы.
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