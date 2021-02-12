Археологи обнаружили следы старейшей письменности славян

Чешские археологи нашли следы старейшей письменности славян. Находка заставляет сомневаться в культурном отличии между германской и славянской частями Европы.

«Наши сотрудники на месте раскопок обнаружили ребро древнего животного, на которое нанесены последние семь знаков старогерманского рунового алфавита. Эти руны обычно связывают с германской мифологией», — сообщил РИА «Новости» руководитель Института археологии и музеологии Масарикова университета в городе Брно Йиржи Махачек.

Археолог считает, что находка доказывает, что славяне владели письменностью еще до того, как начали использовать глаголицу. Древние символы предки могли применяться для подсчетов и предсказаний.

«До сих пор считалось, что первым славянским алфавитом была глаголица, созданная византийским миссионером Кириллом в IX веке. Наша находка фактически ставит под сомнение это представление», — сказал Махачек.

Руны считаются письменностью древних германцев в первые 12 веков нашей эры. Археолог считает, что находка заставляет сомневаться в культурном отличии между германской и славянской частями Европы. Найденные руны могут относиться к периоду 624–659 годов нашей эры.

Вместе с чешскими археологами в раскопках участвовали их коллеги из Австрии, Швейцарии и Австралии. Найденное под Бржецлавом ребро с рунами будет выставлено в музее Масарикова университета.