Археологи обнаружили позднескифские склепы в Крыму

Археологи обнаружили склепы на могильнике в селе Опушки под Симферополем. На этой территории, по словам ученого, происходили многократные погребения.

Всего на территории могильника открыты памятники пяти археологических культур.

«Сейчас мы пытаемся понять, почему носители пяти разных культур на протяжении полувека выбирали для погребений этот ничем не примечательный холм», — приводит слова Храпунова сайт «Аргументы и факты».