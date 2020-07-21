Археологи обнаружили остатки старого города в Тульской области
На территории современного Ясногорского района Тульской области археологи нашли остатки города, существовавшего в IV–XI веках. Об этом сообщил ОТР.
Ранее поселение называли «городище Спицино», написал сайт «Мир 24».
В ходе исследования ученые выделили два периода существования поселения в петле реки Апрань: в IV–V веках и в IX–XI.
На территории городища обнаружили вал и ров шириной в семь метров. Археологи нашли серебряную подвеску, фрагмент подковообразной бронзовой фибулы, железный псалий, черешковую стрелу, шило с винтовым орнаментом, хозяйственный нож и долото.