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    21 июля 2020, 15:22

    Археологи обнаружили остатки старого города в Тульской области

    Анастасия Кременчугская

    На территории современного Ясногорского района Тульской области археологи нашли остатки города, существовавшего в IV–XI веках. Об этом сообщил ОТР.

    Ранее поселение называли «городище Спицино», написал сайт «Мир 24».

    В ходе исследования ученые выделили два периода существования поселения в петле реки Апрань: в IV–V веках и в IX–XI.

    На территории городища обнаружили вал и ров шириной в семь метров. Археологи нашли серебряную подвеску, фрагмент подковообразной бронзовой фибулы, железный псалий, черешковую стрелу, шило с винтовым орнаментом, хозяйственный нож и долото.

    Новости SMI.FM