Археологи обнаружили остатки старого города в Тульской области

Ранее поселение называли «городище Спицино», написал сайт «Мир 24».

В ходе исследования ученые выделили два периода существования поселения в петле реки Апрань: в IV–V веках и в IX–XI.

На территории городища обнаружили вал и ров шириной в семь метров. Археологи нашли серебряную подвеску, фрагмент подковообразной бронзовой фибулы, железный псалий, черешковую стрелу, шило с винтовым орнаментом, хозяйственный нож и долото.