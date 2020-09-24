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    24 сентября 2020, 13:57

    Археологи обнаружили на Алтае зубы неандертальцев

    Анастасия Кременчугская

    Российские ученые продолжают раскопки в Чагырской пещере на юге Алтая. Они обнаружили там костяные ретушеры для заточки каменных ножей, а также редкие и ценные находки — два зуба неандертальцев. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Сайт «Экономика сегодня» написал, что древние обитатели этой пещеры прошли долгий путь из Европы и жили в ней 60-50 тысячелетий лет назад.

    Специалисты впервые за долгое время обнаружили новые доказательства присутствия неандертальцев на юге Сибири.

    Ксения Колобова, профессор, заведующая лабораторией в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, подчеркнула, что по древним зубам можно установить генетические корни жителей пещеры, а также понять, чем они питались.

    Новости SMI.FM