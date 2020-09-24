Археологи обнаружили на Алтае зубы неандертальцев

Сайт «Экономика сегодня» написал, что древние обитатели этой пещеры прошли долгий путь из Европы и жили в ней 60-50 тысячелетий лет назад.

Специалисты впервые за долгое время обнаружили новые доказательства присутствия неандертальцев на юге Сибири.

Ксения Колобова, профессор, заведующая лабораторией в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, подчеркнула, что по древним зубам можно установить генетические корни жителей пещеры, а также понять, чем они питались.