Археологи нашли в Москве конскую скребницу XVII века

Московские археологи обнаружили конскую скребницу XVII века. После реставрации находку передадут в один из музеев столицы. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Археологи обнаружили скребницу во время наблюдений при строительстве возле дома № 17 на Петровке. Специалисты предположили, что раньше возле этого места могла находиться конюшня.

Скребница — это железная щетка с тупыми зубьями, которую использовали для чистки и расчесывания лошадей.

«Скребница была очень нужным инструментом в конюшне. Для того чтобы запрячь лошадь, ее сначала нужно было обязательно почистить. Любая пыль и грязь, скопившаяся в шерсти животного, приводила к потертостям и даже к открытым ранам в местах соприкосновения с упряжью», — рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что этот предмет отреставрируют, а затем передадут в один из музеев Москвы. Скребницы используют для ухода за лошадьми и сейчас, их делают из резины или металла.

Петровка является одной из самых старых столичных улиц. В конце XVIII века первую часть улицы преобразовали в площадь Охотный Ряд, в начале XIX столетия следующий участок перестроили в Петровскую площадь (сейчас — Театральная площадь). Чуть позже Петровка лишилась последней части, которая стала улицей Каретный ряд.