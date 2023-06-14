Общество 14 июня 2023, 16:44 Археологи нашли в Монголии подвеску в форме фаллоса, которой около 42 тысяч лет Scientific Reports: археологи нашли в Монголии древнейшую подвеску в виде фаллоса

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Археологи и палеоантропологи обнаружили необычное украшение «возрастом» около 42 тысяч лет во время раскопок палеолитической стоянки в Северной Монголии. Это была черная четырехсантиметровая графитовая подвеска в форме фаллоса. По данным журнала Scientific Reports, данное украшение — самое древнее из когда-либо найденных в мире.

Исследование новой находки представил коллектив ученых из Британии, Монголии, России, Германии, США, Франции и Японии. Артефакт относится к переходному периоду между начальным этапом и ранней порой верхнего палеолита. Ученые предположили, что поскольку вблизи стоянки месторождений графита не было, его везли туда за несколько десятков, а то и сотен километров.

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СМИ отметили, что древние фигурки в виде фаллоса обнаруживались и раньше, но они были не только не такими древними, но и не такими объемными. Что касается личных украшений, большинство находок относится к эпохе верхнего палеолита. В Северной Африке находили, однако, и ожерелья «возрастом» более 140 тысяч лет.