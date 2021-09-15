Археологи нашли в Крыму коллекцию древних украшений

Крымские археологи при раскопках могильника Опушки под Симферополем нашли хорошо сохранившиеся ювелирные изделия. Предполагается, что они принадлежали аланам, которые жили на полуострове в третьем веке. Об этом рассказал РИА «Новости» профессор кафедры истории Древнего мира и Средних веков Крымского федерального университета, руководитель экспедиции Игорь Храпунов.

Он не исключил, что владельцы украшений были высокопоставленными особами. Всего специалисты обнаружили пару сережек, три браслета и два нагрудных украшения, инструктированных сердоликом и рельефным орнаментом.

«Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали», — рассказал историк.

Он подчеркнул, что найденные образцы хорошо сохранились и пополнят музейные коллекции.

Игорь Храпунов отметил, что могильник Опушки использовали для захоронения покойников сразу пять цивилизаций, населявших Крым в разное время: поздние скифы, средние и поздние арматы, германцы и аланы.

Кроме украшений археологи также обнаружили мечи аланских воинов, предварительно датированные IV веком нашей эры.