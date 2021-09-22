Археологи нашли останки женщины с дорогими украшениями

На территории Хакасии специалисты из Сибирского отделения РАН нашли останки древней женщины, на которой оказался комплект богатых бронзовых украшений. Об этом сообщил портал Planet Today.

«ПолитЭксперт» рассказал, что захоронение нашли на небольшой глубине. Его возраст датируется VIII–X веками до нашей эры. Отмечается, что женщина, чьи останки обнаружили археологи, принадлежала к культуре Карасук. Ее представители считались высококлассными мастерами.

По мнению ученых, множество бронзовых украшений, которые были на женщине, являлись частью погребального комплекта, поскольку на них не оказалось следов износа.