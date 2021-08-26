Археологи нашли на Тамани винодельню. Она могла работать при храме

В Краснодарском крае археологи нашли винодельческий комплекс, который, предположительно, был частью подворья при базилике в средневековом городе Фанагория. Об этом написал ТАСС.

«В границы раскопа попали несколько домов и прилегающих к ним подворий, причем здания отстраивались заново несколько раз. В одном из таких исследуемых комплексов уже открыты каменная кладка здания и часть двора», — рассказал заместитель руководителя Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН Сергей Остапенко.

Также эксперты обнаружили давильную площадку с прессом и цистерну для собирания виноградного сока. Эту часть городища археологи исследуют уже несколько лет.