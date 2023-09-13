13 сентября 2023, 09:59
Археологи Москвы рассказали об интересных находках при раскопках
Московские археологи нашли более 4000 предметов за год работ
Столичные археологи регулярно занимаются раскопками. Во время этих работ они находят исторические ценности. Только за этот год специалисты обнаружили более четырех тысяч предметов. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
На территории городской клинической больницы № 23 имени Давыдовского обнаружили медную медаль. Ее отчеканили в память о коронации императрицы Анны Иоанновны.
Среди прочих находок на этом месте — фрагмент игрушки-всадника, печные изразцы и белоглиняный подсвечник, а также статуэтка музыканта.
Еще одну историческую ценность археологи раскопали во время работ по благоустройству. Они буквально наткнулись на надгробную плиту юной Марии Плещеевой, когда прокладывали инженерные коммуникации в Большом Гнездниковском переулке.
А при расширении полосы отвода путей Курского направления Московской железной дороги в районе улицы Казакова обнаружили металлический сейф. В хозяйственной яме на Гоголевском бульваре — наконечник дротика или нож.
Ранее археологические раскопки для поиска исчезнувшего древнего города начались в Подмосковье. Ученые ищут исчезнувший средневековый город, который впервые упоминается в летописях вместе с Москвой — в 1147 году.
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