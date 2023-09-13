Общество 13 сентября 2023, 09:59 Археологи Москвы рассказали об интересных находках при раскопках Московские археологи нашли более 4000 предметов за год работ Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные археологи регулярно занимаются раскопками. Во время этих работ они находят исторические ценности. Только за этот год специалисты обнаружили более четырех тысяч предметов. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

На территории городской клинической больницы № 23 имени Давыдовского обнаружили медную медаль. Ее отчеканили в память о коронации императрицы Анны Иоанновны.

Сайт мэра и правительства Москвы

Среди прочих находок на этом месте — фрагмент игрушки-всадника, печные изразцы и белоглиняный подсвечник, а также статуэтка музыканта.

Еще одну историческую ценность археологи раскопали во время работ по благоустройству. Они буквально наткнулись на надгробную плиту юной Марии Плещеевой, когда прокладывали инженерные коммуникации в Большом Гнездниковском переулке.

А при расширении полосы отвода путей Курского направления Московской железной дороги в районе улицы Казакова обнаружили металлический сейф. В хозяйственной яме на Гоголевском бульваре — наконечник дротика или нож.

Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Ранее археологические раскопки для поиска исчезнувшего древнего города начались в Подмосковье. Ученые ищут исчезнувший средневековый город, который впервые упоминается в летописях вместе с Москвой — в 1147 году.