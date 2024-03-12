Общество 12 марта 2024, 17:09 Археологи из Тюменского университета установили возраст погребального комплекса в ЯНАО

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Археологам из Тюменского государственного университета удалось установить возраст погребального комплекса в ЯНАО. Специалисты выяснили, что он функционировал со второй четверти XIX до начала XX века. Об этом написал RT, ссылаясь на журнал «Археология Евразийских степей».

В статье говорится, что в 2016 году на территории Мамеевского археологического микрорайона нашли поселение Нум-хибя-сихэри VI. Спустя два года во время очередных раскопок специалисты обнаружили девять могильных сооружений. Там были захоронены северные селькупы, которые на рубеже XIX–XX веков приплывали в низовья реки Таз, чтобы ловить рыбу.