Архангельский депутат сообщил, что посетил роддом в Каргополе. Его закрыли два года назад

Самого поста на странице Юркова больше нет, его быстро удалили, как только в комментариях поднялась волна возмущения. Взамен на стене появилось «разъяснение ситуации», где депутат подробно изложил суть «накладки».

«Да, конечно, я в курсе, что роддома в Каргополе нет и будущим мамочкам приходится ездить в другие районы области. И это огромная проблема, о которой мне говорили. На сей раз пост был написан молодым журналистом, так сказать „проба пера“ неудачная получилась, видимо, решил приукрасить», — говорится в новом сообщении.

Юрков добавил, что при каргопольской больнице сейчас наблюдается 91 роженица. Он передал главному врачу набор подарочных комплектов с подгузниками и пеленками. Под новым постом тоже развернулась масштабная дискуссия. Юрков извинился, что «дал возможность молодому журналисту накосячить».