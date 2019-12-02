Архангельская опека отказала женщине в опеке над внучками и отправила детей в Адыгею

Ольга Пеетерс, жительница города Коряжма Архангельской области, более года бьется за опеку над внучками-близнецами Нелли и Клавдией. Мать девочек Валерию Шиппер ограничили в родительских правах в сентябре 2018 года по состоянию здоровья. С 2016 года молодая мать стояла на учете с диагнозом «параноидальная шизофрения, эпизодический тип лечения».

«Она трудоспособна, ей можно работать, даже таблетки не надо постоянно принимать. Никакой агрессии не было, в том числе в отношении детей», — объяснила Ольга Пеетерс.

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По словам женщины, ее дочь сразу после родов, в июне 2018 года, уговаривали отказаться от детей. Когда та отказалась, архангельские органы опеки подали в суд на лишение Валерии Шиппер родительских прав. Суд удовлетворил иск, признав, что девушка не представляет угрозы для детей, но с родительскими обязанностями не справится «из-за сниженного чувства ответственности и легковесности суждений».

Бабушка забрала детей, однако в период ее командировки внучек из-за мнимой болезни забрали в больницу. Забрать девочек домой женщине уже не дали. Близняшек отправили в детский дом в Архангельске. По словам Ольги Пеетерс, с декабря их с дочерью перестали пускать к детям под предлогом карантина.

В июне 2019 года Ольге Пеетерс отказали в опеке над внучками, так как это якобы не соответствует интересам детей. Восстановить права на опеку через суд женщине не удалось. Апелляцию суд также не удовлетворил.

В августе этого года опеку над девочками также попыталась оформить Мария Косовская, их тетя. Пока женщина собирала документы, девочек передали в новую семью в Адыгее.

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«Когда я в очередной раз позвонила, чтобы узнать состояние детей, мне сказали, что 22 августа (до того, как решение суда вступило в силу) детей передали в семью. Я говорю: „Как в семью? Мы же еще судимся, еще не прошел положенный по закону месяц“. А мне отвечают, что никакие документы не приходили, хотя я и по телефону постоянно говорила, что буду апелляцию подавать», — рассказала Пеетерс.

Женщина также рассказала, что пыталась навестить девочек в их новой семье, однако ее не пустили на порог.

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Архангельска, а также городская администрация не прокомментировали эту историю.

Адвокат Павел Кантор отметил, что решение суда выглядит необоснованным.

«Даже если кровная семья испытывает те или иные трудности (которые бывают у всех), ей все равно должно отдаваться предпочтение, — объяснил юрист. — В законе об опеке и попечительстве прямо сказано, что родственники, в частности бабушки, имеют преимущественное право на опеку над детьми перед всеми другими лицами <…> Суд необоснованно отказал бабушке, даже не указав, по какой причине он отказался признать ее преимущественное право. Надеюсь, что судебная ошибка будет исправлена и бабушка сможет установить опеку, а органы социальной защиты помогут этой семье».

Сообщается, что сейчас Ольга Пеетерс собирается обжаловать решение опеки и суда в Санкт-Петербурге.