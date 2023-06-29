Общество 29 июня 2023, 16:46 «Аргументы и факты» запустили конкурс военных плакатов

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Издательский дом «Аргументы и факты» объявил начало конкурса «Война и мир языком плаката». Принять участие в нем могут как профессиональные, так и начинающие художники.

Заявки нужно подать до 30 августа. Работы будут принимать сразу в нескольких номинациях. В частности, «Своих не бросаем», «Я еду на Донбасс», «Культурный фронт», «Мы вместе!», «Будущее Донбасса».

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Плакаты оценят члены экспертного совета. Кроме того, ИД «Аргументы и факты» также организует народное голосование.

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