Общество 14 июня 2023, 19:18 «Аргументы и Факты» представят на ПМЭФ мультимедийную редакцию

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В Северной столице с 14 по 17 июня проводится ПМЭФ. В его рамках «Аргументы и Факты» презентуют мультимедийную редакцию.

Стенд представляет собой открытую студию, которая примет руководителей и представителей бизнеса и корпораций, а также членов федерального кабмина и глав регионов, политиков, деятелей культуры. Это будет первый раз, когда издание представит персональную платформу на форуме.

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«Планируем насыщенные событиями деловые дни, наготове все наши мультимедийные возможности. Рады пригласить на нашу первую на ПМЭФ юбилейную площадку встречаться, общаться, принять участие в интервью, работе открытых студий и паблик-токов», — рассказал гендиректор «Аргументов и Фактов» Руслан Новиков.

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