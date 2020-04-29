«Аргументы и факты» будут главным партнером акции «Бессмертный полк»

Памятное шествие покажут на 200 медиа-экранах столицы, а также в других российских городах. Посмотреть прямой эфир можно будет сайте «Бессмертного полка России», в онлайн-кинотеатрах OKKO и more.tv, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Аргументы и факты» создали точку доступа для посетителей. Она позволит быстро и удобно регистрироваться на шествие. Для участия в акции необходимо авторизоваться, загрузить фотографию ветерана и заполнить информацию о нем.

«Для нас большая честь стать партнером всенародного шествия „Бессмертный полк“ в этом году, дать дополнительную возможность нашей огромной федеральной и зарубежной аудитории зарегистрироваться на привычном им информационном ресурсе АиФ.ру и пройти в онлайн-режиме в едином строю героев и освободителей Отчизны», — подчеркнул генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков.