«Аргиш длиной в 30 лет»: коренные народы России отметили юбилей

В рамках форума, посвященного 30-летию со дня образования Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в Музее Победы 24 сентября состоялся торжественный праздник. В мероприятии приняли участие представители координационного совета Ассоциации, Совета старейшин, молодёжного движения, общинники, предприниматели из числа коренных народов, представители органов региональной и федеральной властей и министерств.

Праздник отрыл показ фильма «Аргиш длиной в 30 лет». В переводе с языка жителей Крайнего Севера слово «аргиш» имеет много значений — путешествие на оленьей упряжке, кочевье, пастбище. В широком смысле это стало обозначать традиционную жизнь северных народов — и именно эти обычаи и в течение многих лет создававшиеся устои Ассоциация и призвана защищать.

Владимир Зорин, председатель Комиссии Общественной Палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, объяснил, почему важно уделять внимание именно малым общностям: «В особой зоне риска находятся народы, которые имеют небольшую численность и живут в экстремальных условиях. Вот именно поэтому их традиции, язык, культура, образ жизни, система хозяйствования требуют мировой поддержки».

Традиционные костюмы, исчезающие языки, народные песни и удивительные танцы — всё это члены Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока продемонстрировали на большом празднике. На торжественной части выступил президент Ассоциации Григорий Ледков, также прозвучали приветственные речи, направленные участникам от президента России Владимира Путина, председателя Госдумы Вячеслава Володина и других официальных лиц. Правительство РФ, Госдума, Совет Федерации, МИД РФ поздравили руководителей Ассоциации, а самые достойные и активные представители АКМНСС и ДВ получили почётные грамоты и благодарности от организации.

Представительница Национальной культурной автономии эвенков (Республика Бурятия) Мария Бадмаева отметила, что сейчас среди участников Ассоциации очень много молодых людей: «Малочисленные народы сохранили свои традиции, они этому обучают нашу молодежь. А раз есть молодежь, я считаю, есть будущее у нашей ассоциации, у наших народов».

Юная артистка ансамбля «Северное сияние» Христина Чернышева родилась в семье уроженки Чукотского автономного округа. Сейчас девочка и её семья живут в Санкт-Петербурге, но продолжают хранить традиции своей родины. «Мама мне рассказывала, как она жила, когда была маленькая, на севере, очень интересно!» — поделилась Христина.

Интересы коренных малочисленных народов России будут на постоянной основе учитываться как на федеральном, так и на региональном уровнях. Кроме того, поддержку оказывает и крупный бизнес. Приветственное слово на форуме зачитал вице-президент компании «Норникель» Андрей Грачев.

«Не важно, к какой этнической группе принадлежит каждый из нас. Грустно, когда мы разобщены, когда утрачивается связь поколений, забывается история и культура, деградирует и умирает язык. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока — одна из первых общественных организаций современной России, объединившая этносы, исконно проживающие на своей земле. Благодарю всех, кто неравнодушен к судьбе своей родной земли, кто помогает сохранить духовное и историческое наследие северных народов. В этот торжественный день позвольте передать личное поздравление Президента компании „Норильский никель“ Владимира Олеговича Потанина», — заявил со сцены Грачев.

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков рассказал, что во многих регионах оказывается значимая помощь: «Выплачиваются компенсации людям, дополнительные выплаты кочевникам, приобретаем товарно-материальные ценности, работает санавиация, пытаемся создавать кочевые школы, обеспечиваются школы-интернаты».

Праздник 30-летия Ассоциации завершился большой концертной программой — танцами и песнями в исполнении театральных коллективов и ансамблей традиционного творчества коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.