В Аргентине полиция прислала семье череп дедушки в коробке из-под майонеза. Родственники возмутились таким действиям сотрудников. Кроме того, семья погибшего все еще не может похоронить дедушку.

Мужчина пропал зимой прошлого года. Он ушел из дома 10 января и больше не выходил на связь, сообщает Daily Star. Родственники погибшего рассказали, что получили странную посылку после того, как полиция нашла одну из частей тела в мусорном баке.

«Мы ждали и искали тебя год и восемь месяцев, а они привозят тебя вот так. Как будто ты был никем! В коробке от майонеза!» — пишет родственница мужчины.

Помимо этого скандала, семья погибшего никак не может похоронить мужчину, потому что власти не выдают свидетельство о смерти.

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