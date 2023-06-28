Общество 28 июня 2023, 18:18 Аргентинец попросил руку сибирячки на Алтае

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Екатерина из Новокузнецка однажды пошла в фитнес-зал, чтобы похудеть, а встретила там свою любовь. Об этом она рассказала сайту kp.ru.

Сибирячка очаровала фитнес-тренера из Аргентины, и между ними завязался роман. Сама Катя была в отношениях, но они закончились по мере того, как она влюбилась в спортсмена. Пара стала жить вместе, а вскоре у них родился сын Роберт. Но долгожданное предложение руки и сердца сибирячка получила лишь недавно.

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На озере Ая в Горном Алтае праздновали корпоратив фирма Екатерины. И в разгар веселья аргентинец поднялся на сцену и сделал девушке предложение.

«Я удивилась как четко, без волнения он все сказал, было видно, что готовился специально, это был трогательный сюрприз», — рассказала девушка.

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