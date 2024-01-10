Эксклюзив 10 января 2024, 01:07 «Арестович жжет». Слова экс-советника Зеленского о России назвали ложью и лукавством Политолог Прохоров: Арестович ни во что не верит, действует по ситуации

Читать 360tv в

Недавние высказывания экс-советника президента Украины Алексея Арестовича взывают недоумение — он заявил, что Россия была вынуждена начать СВО в качестве превентивной меры, так как Киев готовил удар по РФ. На стриме «360» у Аксиньи Гурьяновой замдиректора Центра прикладных исследований и программ Валерий Прохоров пояснил, какие цели преследует Арестович, высказывая априори пророссийскую позицию.

«Арестович жжет как всегда. Даже когда он говорит правду, он все равно лукавит», — заявил политолог.

Реклама

Прохоров отметил, что все слова Арестовича — ложь. Он не может во что-то искренне верить, об этом свидетельствует логика его предыдущей жизни. Экс-советник Зеленского работает «по ситуации», уверен собеседник «360».

«Ситуация сейчас складывается следующим образом — та группа, которая была во главе Украины, в ближайшее время будет списана, утилизирована, утратит свое влияние. Есть группы, которые за это влияние борются. Понятно, что им нужно под каким-то соусом заходить в новые отношения с Россией, которые предстоит проектировать», — пояснил Прохоров.

Политолог предположил, что новые «власти» дадут Арестовичу какую-то «переговорную позицию», чтобы он мог «что-то произносить». Также вероятно, что экс-советник Зеленского займет некую серьезную политическую должность в новом правительстве.