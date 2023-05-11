Общество 11 мая 2023, 14:37 Арестович пополнил перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил Арестовича в перечень террористов и экстремистов Соцсети

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Бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича включили в перечень террористов и экстремистов. Данные об этом появились на сайте Росфинмониторинга.

Также в перечень добавили признанного иноагентом Артура Смольянинова* и депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко.

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В реестр включают лиц, которых подозревают, обвиняют по уголовным делам террористического или экстремистского характера, а также людей с судимостями по таким преступлениям.

У попавших в список блокируют банковские счета — с них разрешают снимать не больше 10 тысяч рублей в месяц на себя и каждого члена семьи, если они не имеют дохода.

Арестович до своего увольнения, неоднократно выступал в эфире Марка Фейгина**, в которых убеждал жителей в успехах ВСУ. После того, как он потерял свой пост, ситуация изменилась. Политик начал сомневаться в том, что картина настолько радужная. Также он выступал с обвинениями в адрес России, утверждая, что страна «украла название Русь».

* Артур Смольянинов признан иноагентом.

** Марк Фейгин признан иноагентом.