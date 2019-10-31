Арестованы подозреваемые в убийстве главы поселка в Приамурье
Арестованы подозреваемые в убийстве главы поселка Новобурейский в Амурской области. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на следственное управление СК по Амурской области.
Следствие арестовало двух местных жителей в возрасте 29 и 33 лет. По ходатайству следствия суд заключил их под стражу 30 октября.
Глава поселка не вернулся домой 2 ноября 2017 года. На следующий день правоохранители нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Труп обнаружили в районе моста через реку Дея, в 12 километрах от федеральной автодороги Чита — Хабаровск в сторону поселка Талакан.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Провести экспертизы помогли сотрудники уголовного розыска.