Арестованы подозреваемые в убийстве главы поселка в Приамурье

Следствие арестовало двух местных жителей в возрасте 29 и 33 лет. По ходатайству следствия суд заключил их под стражу 30 октября.

Глава поселка не вернулся домой 2 ноября 2017 года. На следующий день правоохранители нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Труп обнаружили в районе моста через реку Дея, в 12 километрах от федеральной автодороги Чита — Хабаровск в сторону поселка Талакан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Провести экспертизы помогли сотрудники уголовного розыска.