Арестованный Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки с поста губернатора

«Это были насыщенные, тяжелые и в то же время прекрасные два года вместе с вами! Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать», — написал Фургал.

Бывший губернатор поблагодарил людей не только за поддержку, но и за критику и споры. Фургал заявил, что Хабаровский край — это край сильных духом людей.

Сейчас бывший руководитель региона находится под арестом по обвинению в организации убийств и покушении на убийство дальневосточных бизнесменов. Президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия и назначил на должность врио губернатора Хабаровского края депутата Госдумы Михаила Дегтярева. Новый глава региона уже прилетел на Дальний Восток.