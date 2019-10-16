Арестован второй подозреваемый в смертельном избиении красноярец

«От чего умер, не ясно. Экспертизы нет», — сказал он на заседании, говоря об умершем Дмитрии Сисигине.

Шмелев сказал, что причиной конфликта стали слова. «Я вспыльчивый человек. Он [Дмитрий] тоже», — объяснил Сергей.

Он отметил, что не скрывался от правоохранительных органов. Красноярец рассказал, почему его задержали у бабушки.

«Я пошел к бабушке. Она переживала. Я ее успокаивал, объяснял ситуацию. А что я должен был бросить [ее]? Бабушке 74 года. То есть с ней может хоть что случиться. Кто ей поможет?» — заявил Шмелев.

Второй фигурант дела, Андрей Шилов, ранее тоже был арестован. Он останется в СИЗО до 13 декабря. Об этом сообщил «Интерфакс».

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Сергей Шмелев и Андрей Шилов в ночь на 15 сентября приехали домой к своему знакомому Дмитрию Сисигину. По данным следствия, между молодыми людьми произошел конфликт, и Шилов с Шмелевым избили Сисигина. Все происходящее друзья снимали на камеру, позже видео появилось в соцсети.

Сисигина экстренно госпитализировали. Врачи больше трех недель боролись за его жизнь. Все эти дни он находился в коме и умер, не приходя в сознание.

При этом двух красноярцев задержали только спустя месяц. Местные жители считают, что это связано с высоким положением родителей Шилова. Его мама — бывший судья Красноярска и адвокат, отец — председатель районного совета депутатов.

Шмелев и Шилов обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека. Расследование дела поставлено на особый контроль.