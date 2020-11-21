Арестован петербуржец, выбросивший сына своей знакомой из окна квартиры

Под арестом он пробудет до 20 января 2021 года. Подозреваемый не признал свою вину.

«Следствие в обоснование ходатайства указало, в том числе, что непосредственно после совершения преступления Лоскачев пытался скрыться с места происшествия, а также есть основания полагать, что он может довести свой преступный умысел до конца», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.

По данным следствия, вечером 20 ноября подозреваемый устроил в квартире погром и начал выкидывать из окна вещи. После он взял на руки 13-летнего сына своей знакомой, перекинул его через оконный проем лоджии и сбросил с высоты третьего этажа. Сожительница отправилась на улицу собирать вещи и увидела на земле своего сына, отметила «Газета.ru».

Мальчик выжил, медики оказали своевременную помощь. Врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника, закрытые переломы обоих поперечных отростков позвоночника и переломы таза. Состояние ребенка оценивается как стабильное.

Ребенок имеет инвалидность, вызванную психическим заболеванием.