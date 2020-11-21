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    21 ноября 2020, 18:39

    Арестован петербуржец, выбросивший сына своей знакомой из окна квартиры

    Алена Макаренко

    Задержан мужчина, выбросивший из окна квартиры в Санкт-Петербурге 13-летнего сына-инвалида своей знакомой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по городу.

    Под арестом он пробудет до 20 января 2021 года. Подозреваемый не признал свою вину.

    «Следствие в обоснование ходатайства указало, в том числе, что непосредственно после совершения преступления Лоскачев пытался скрыться с места происшествия, а также есть основания полагать, что он может довести свой преступный умысел до конца», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.

    По данным следствия, вечером 20 ноября подозреваемый устроил в квартире погром и начал выкидывать из окна вещи. После он взял на руки 13-летнего сына своей знакомой, перекинул его через оконный проем лоджии и сбросил с высоты третьего этажа. Сожительница отправилась на улицу собирать вещи и увидела на земле своего сына, отметила «Газета.ru».

    Мальчик выжил, медики оказали своевременную помощь. Врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника, закрытые переломы обоих поперечных отростков позвоночника и переломы таза. Состояние ребенка оценивается как стабильное.

    Ребенок имеет инвалидность, вызванную психическим заболеванием.