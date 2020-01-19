Арестован петербуржец, сообщивший о минировании Конституционного суда

По словам подозреваемого, после просмотра президентского послания Федеральному собранию он впал в депрессию. 17 января, гуляя по Сенатской площади, петербуржец думал о восстании декабристов против воцарения Николая I. Николаев вошел в приемную Конституционного суда с вопросом о соблюдении конституционных прав и свобод. Там ему выдали брошюру.

Николаев ее читать не стал, а выйдя из здания позвонил в службу «112» и сообщил о минировании. Своим поступком он хотел привлечь внимание к несоблюдению прав и свобод в стране, а словом «бомба» описывал деятельность Конституционного суда, заявил мужчина.

Петербуржец просил отпустить его под подписку о невыезде, заявив: «Если я окажусь в СИЗО, вы потеряете сегодня меня как личность, я не выдержу этого дня, не буду ни с кем разговаривать». Также он сообщил о планах найти работу и зарегистрироваться в «Ночлежке» — жилья у него нет.

15 января президент Владимир Путин объявил о конституционной реформе, в результате которой парламент сможет утверждать не только премьера, но и отдельных членов правительства, будет закреплен приоритет Конституции над международным правом, ужесточатся требования к кандидату в президенты, в основном законе появится статья о Госсовете.