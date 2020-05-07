Арестован организатор дрифт-вечеринки в Петербурге

Молодой человек полностью признал свою вину. В суде он рассказал, что устроил массовое собрание ненамеренно и тогда не подумал о последствиях. По его словам, ситуация вышла из-под контроля. Теперь 23-летний уроженец Ростовской области сожалеет о случившемся.

Сотни любителей подрифтовать собрались рядом с футбольным стадионом в ночь на субботу, 2 мая. Участники слушали музыку, пили кофе, который продавался прямо из машин, заказывали еду с доставкой и не соблюдали дистанцию. При этом в Санкт-Петербурге действует режим повышенной готовности до 11 мая включительно. Запрещено проведение массовых и спортивных мероприятий, курение кальяна на улице.