Общество 14 февраля 2024, 09:52 Арест вызвал шок у самого известного в СССР маньяка Чикатило Следователь Костов: арест вызвал шок у маньяка Чикатило РИА «Новости»

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Один из самых известных маньяков СССР Андрей Чикатило был в шоке, когда его арестовали с санкции прокурора и отправили в тюрьму КГБ. Об этом «Ленте.ру» рассказал возглавлявший следственную группу Исса Костоев.

По словам следователя, обычно подозреваемых задерживают и отправляют в изолятор УВД. Однако в случае с Чикатило все было иначе.

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«Для Чикатило арест в тюрьме КГБ был шоком — но он быстро от него оправился и стал все время следствия и суда притворяться больным, утверждал, что его надо лечить», — поделился Костоев.

Он охарактеризовал Чикатило как мстительного и жестокого человека, умело скрывавшего свою натуру. Внешне он мог казаться невозмутимым, при этом был очень целеустремленным.

Следователь вспомнил, как Чикатило регулярно писал письма Михаилу Горбачеву. Все его действия были хорошо продуманы, подытожил он.

На поимку маньяка ушло более 10 лет. Его расстреляли 14 февраля 1994 года в Ростовской области.