Арест с активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей решили снять

Московский городской суд принял решение об отмене ареста более одного миллиарда рублей, ценных бумаг и недвижимости экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщил его адвокат Сергей Дрозд.

Также арест сняли с личного счета несовершеннолетнего сына бывшего чиновника.

«Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова», — рассказал ТАСС Дрозд.

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Он отметил, что суд апелляционной инстанции отменил постановление районного суда о наложении ареста на денежные средства, ценные бумаги, недвижимое имущество на общую сумму свыше одного миллиарда рублей. Теперь постановление направлено на рассмотрение в Басманный суд Москвы.

В частности, речь идет о счете несовершеннолетнего сына Абызова на сумму 30 миллионов рублей, валютных и рублевых счетах в ПАО Совкомбанк (активы оцениваются в один миллиард рублей, или более 13 миллионов евро). Также арест снимут с разных объектов недвижимости (в том числе 50 земельных участков), жилой и нежилой недвижимости, которая принадлежит пансионату „Энергетик“ в Тверской области, объектах недвижимости других компаний и долях в уставных капиталах ряда компаний.

«Ранее следствие уже выходило в суд с ходатайством о наложении ареста на указанное имущество, которое Басманным судом было удовлетворено, однако апелляционная инстанция Мосгорсуда признала его незаконным и отменила», — уточнил адвокат.

Михаила Абызова задержали в марте 2019 года. С тех пор он находится в СИЗО. Там он пробудет до 25 января 2020 года. Абызов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.