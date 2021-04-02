Арест Бориса Шпигеля запустил передел рынка лекарств России

Арест владельца группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля запустил передел российского рынка лекарств. Однако правильнее назвать происходящее перенастройкой фармацевтической отрасли страны. Об этом написал «Царьград».

Арест Шпигеля и возможный после этого крах «Биотэка» — первый и мощный шаг к переделу российского рынка лекарств. В отличие от остальных рынков он вырос за время пандемии.

«Политически „дело Шпигеля“ — это дело о доступности населению страны необходимых лекарств, если угодно — это антимонопольное дело, для разрешения которого потребовалось дело уголовное», — сообщил источник «Царьграда».

Борис Шпигель выступал одним из крупнейших поставщиков лекарств от коронавируса. Группа — дистрибьютор медицинских препаратов «Авифавир» и «Арепливир». Действующим веществом в обоих является «Фавипиравир». Этот антивирусный препарат не получил мирового признания, но зарегистрирован в Японии и во Франции. В Японии он известен как «Авиган».

Группа компаний «Биотэк» основана в 1991 году. К 2021-му она превратилась в одного из самых значимых дистрибьюторов лекарственных средств в стране. По итогам 2020 года рост продаж «Биотэка» достиг 82,8%, а у ближайшего конкурента — 41%. Однако по валовым оборотам компания занимает восьмое место в России среди дистрибьюторов лекарственных средств. Также предприятие располагается на шестом место в стране по объему бюджетных продаж по итогам 2020 бюджетного года.